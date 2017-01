Cultura e spettacolo nella notte bianca del liceo classico

Notte bianca al liceo classico. Da tre anni, gli istituti di tutt’Italia aprono contemporaneamente le proprie porte per dimostrare la vivacità e creatività di un’offerta formativa molto più ricca e creativa di quanto si pensi.

Per l’edizione 2017 saranno circa 370 le scuole che aderiranno all’iniziativa con programmi diversificati perché ogni realtà studia e propone programmi personalizzati.

Così sarà sul nostro territorio dove sia il Cairoli di Varese sia il Crespi di Busto aderiscono con un’offerta ricca

La notte bianca venne istituita per fermare l’emorragia di iscrizioni che registravano gli studi umanistici: « A volte c’è una paura di questo liceo – commenta il dirigente di Varese Salvatore Consolo – si teme che il percorso richieda molto impegno, un livello tale da non permette alcun altro interesse. Nulla di più sbagliato e i nostri ragazzi possono testimoniarlo. Certo, le cose che si ottengono facilmente hanno meno valore: il sacrificio e l’impegno permettono di raggiungere obiettivi più alti e soddisfacenti, ottenere risultati che rimarranno per tutta la vita. Il percorso umanistico è stato penalizzato , in passato, da continui riferimenti mediatici negativi: ricordiamo il processo al liceo classico che vide Umberto Eco scendere in campo in sua difesa. Quel processo finì con un’assoluzione ma il solo fatto di aprire un processo mise il classico in cattiva luce. Il nome che ci connota viene frainteso: il classico non è antico e non è vecchio. In una società liquida come la nostra, il liceo classico è capace di rinnovarsi e di assecondare le nuove esigenze della nostra comunità. Per dirla come Tucidide: l’investimento è un “possesso per sempre”. E impegnarsi per qualcosa di valore porta benefici per tutta la vita».

Di modernità parla anche la dirigente del Crespi di Busto, Cristina Boracchi: « Non sono gli studenti ad aver paura del liceo classico ma è la società contemporanea a credere che occorrano nuovi modelli di formazione. Senza riflettere, però, che il sapere è l’elemento centrale della nostra identità. Contiene le radici della nostra tradizione. Gli studenti si accorgono successivamente che anche il linguaggio tecnico nasce nel mondo classico perché tutto parte dalla lì».

NOTTE BIANCA AL LICEO CAIROLI DI VARESE

Il Liceo classico «E. Cairoli» di VARESE venerdì 13 gennaio 2017, dalle ore 18,00 alle ore 24.00, proporrà eventi di varia natura (letture, rappresentazioni teatrali, canti, musiche, presentazione di libri e molto altro ancora) curati da studenti e insegnanti. Ci sarà il coro, sarà allestita una mostra fotografica in ricordo della professoressa Silvia Moroni, si parlerà di letteratura classica e contemporanea, di storia dell’arte e di scienze. Ci sarà uno spazio sulla politica ma anche sullo sport. Rivivranno i processi a Socrate e a Galileo e l’epopea dei Borgia. Una trentina di appuntamenti dove si esibiranno studenti e professori, da soli o in gruppo. CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA COMPLETO

Ingresso libero.

NOTTE BIANCA AL LICEO CRESPI DI BUSTO ARSIZIO

Il programma della serata del Liceo Crespi vedrà gli alunni improvvisarsi attori e registi, chef e critici d’arte. Ci saranno anche due interessanti interventi, di Niccolò Pala, dottore in Scienze dell’Educazione, ed ex-alunno di un Liceo Classico della provincia, e della dottoressa Alessandra Generani, psicologa consulente della nostra scuola.

Ecco il programma:

Ore 18.00, Aula Magna del Liceo Crespi: si inizia con la proiezione del video (10 minuti) diffuso a livello nazionale. Successivamente, le ragazze del Coro d’ Istituto “Polymnia”, accompagnate al piaanoforte dalla prof.ssa Monica Balabio, eseguiranno il Trionfo di Bacco e Arianna e Cuncti sumus.

Tra l’uno e l’altro pezzo, un’alunna della classe VBC leggerà il primo testo condiviso da tutti i licei, i versi 332-364 dell’Antigone di Sofocle, “un inno alla grandezza dell’uomo, che ha come limite solo la morte”.

I ragazzi e le ragazze del Liceo classico, volontari dell’accoglienza per quella sera, accompagneranno poi gli ospiti nei piani e nelle aule in cui il programma continuerà a svolgersi.

Ore 18.45: Niccolò Pala parlerà di “Arte in copertina: l'illustrazione nei dischi Metal”.

Ore 19.00, aula video (pianterreno): Alessandra Generani presenterà una riflessione sul tema dal titolo “Edipo e Telemaco: due figli e due padri a confronto".

Dalle ore 19.00, gli studenti proporranno nelle aule del primo piano del Liceo diversi momenti di espressione artistica, che verranno ripetuti nel corso della serata:

- classe IIAC, canto e recitazione: gli alunni si esibiranno in una divertente traduzione in greco antico della celebre canzone Mamma mia degli Abba e reciteranno due favole di Fedro.

– classe IIBC, installazione con guida: ricostruzione di una domus romana.

– classe IVBC, Processo a Copernico: scritto dai ragazzi, con “interventi” di Aristotele, Tolomeo, Galileo, Dante, Newton, Einstein.

– classe VAC: riduzione drammatica di alcuni episodi dell’Inferno di Dante.

Ore 20.00: apertura della mensa imbandita con vivande di origine greca e romana, ma non solo…

A cura della classe IIIBC e di alcuni alunni di IIIAC.

Ore 21.00, Aula Magna:

- Le ombre di Ulisse, da un testo di Piero Boitani, letture degli alunni della IVAC.

– VBC: Menandro, Lo scudo. Commedia.

– IIIAC: rivisitazione in chiave comica del Processo al Liceo Classico (Teatro Carignano di Torino, 14 novembre 2014), a cura della classe IIIAC.

– La serata termina con il secondo testo condiviso da tutti i licei: Simonide, Il lamento di Danae, classe VAC.