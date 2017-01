Da casalinghe a ladre, due donne denunciate

Immagini di carabinieri

Perchè due casalinghe incensurate decidono di diventare ladre di cosmetici e biancheria intima? Probabilmente non per necessità, forse per noia. Nella serata di ieri (domenica) due amiche di 40 e 50 anni sono state denunciate dai carabinieri di Castellanza. Si tratta di due donne albanesi, residenti a Castellanza e Legnano.

Le due sono state bloccate dai carabinieri, allertati dal servizio di vigilanza del supermercato “Il Gigante” di via Diaz, dopo aver asportato prodotti di bellezza femminile (biancheria intima, prodotti cosmetici ma anche alcune riviste di gossip), per un valore di circa 200 euro, che occultavano, ritenendo di non essere indviduate, all’ interno delle proprie borse personali.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al direttore mentre per le due donne quello di domenica è stato, sicuramente, un pomeriggio diverso dal solito.