Da Quanta System nasce Renaissance, il colosso Made in Italy del laser estetico

Dopo il cambio di sede e il nuovo management, Quanta System continua il suo percorso per rafforzarsi sul mercato. L’azienda che si è da poco trasferita in un nuovo stabilimento a Samarate annuncia infatti il matrimonio con Deka, un’altra eccellenza italiana nel settore dei laser medicali, allo scopo di unire le forza nel mercato nazionale per diffondere i propri prodotti.

Galleria fotografica La nuova sede della Quanta System 4 di 19

Renaissance è il nome del nuovo soggetto, sintesi di due anime diverse ma con in comune lo stesso obiettivo: mettere la propria esperienza, la propria ricerca ed il proprio know-how al servizio delle persone. Tutto questo per garantire una vera e propria rinascita della medicina attraverso le più importanti tecnologie laser del terzo millennio, frutto delle migliori menti del Paese.

È questa la missione di Renaissance, il colosso italiano nato dall’unione commerciale di DEKA e Quanta System, due eccellenze del Gruppo fiorentino El.En., che hanno deciso di unire le forze ed i prodotti per realizzare un innovativo e ambizioso progetto: conquistare il mercato della medicina estetica e della laser terapia in Italia, il paese, per definizione, più bello del mondo.

«Renaissance rappresenta il presente ed il futuro dell’eccellenza laser italiana – afferma l’Ing. Paolo Salvadeo, Direttore Generale di El.En. SpA a cui DEKA e Quanta System appartengono-. Ispirati dagli stessi valori del Rinascimento fiorentino, il nostro obiettivo è diventare artefici di una potente rinascita attraverso sistemi laser d’avanguardia, con cui migliorare la qualità di vita delle persone, creando al contempo opportunità, nuovi posti di lavoro ed un circolo virtuoso per dare spinta, anche partendo dal nostro settore, al rilancio economico del paese. Per farlo abbiamo unito le forze sul campo, i migliori prodotti di entrambe le aziende, mettendo a fuoco l’esperienza trentennale di due importanti realtà leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di laser per applicazioni nei settori medicale ed estetico. DEKA e Quanta System, dopo aver conquistato separatamente importanti fette di mercato, hanno deciso di unirsi e dare vita ad un colosso con cui conquistare una vera leadership sul mercato italiano».

Il direttore commerciale di Renaissance, Lapo Cirri, ha dichiarato, al lancio del nuovo progetto, avvenuto il 16 gennaio scorso a Firenze: «Siamo orgogliosissimi di questa operazione. Renaissance è una risposta fortissima a una precisa domanda che si è manifestata negli ultimi anni da parte del mercato. La tendenza in corso vede infatti crescere sempre di più la spesa degli italiani per la cura di sé. Secondo i più recenti dati di Cosmetica Italia, nel 2015 gli italiani hanno speso oltre 9,7 miliardi di euro in prodotti per la bellezza. Un trend confermato anche dal fatto che l’Italia è il settimo paese al mondo per numero di trattamenti medico-estetici effettuati con apparecchiature elettromedicali: secondo l’International Society of Aesthetic Plastic Surgery Isaps nel 2015 sono stati eseguiti quasi 280 mila trattamenti di Medicina Estetica contro 139 mila interventi di chirurgia estetica».