Da stanotte squadre al lavoro per salare i marciapiedi

Da stanotte le squadre di Amsa sono in azione per la salatura manuale dei punti critici dove, a causa del freddo e della pioggia mista a neve caduta nella notte, si potrebbe essere formato ghiaccio, anche perché le temperature continuano a rimanere basse.

Le operazioni di salatura dei marciapiedi sono state potenziate dalle 6 di questa mattina e proseguiranno fino a quando le temperature non saranno salite.

Il Comune ricorda a custodi e amministratori l’obbligo di spargere il sale sui marciapiedi di fronte a condomini e altre proprietà private.

Per quanto riguarda i mezzi pesanti, a seguito dell’allerta neve che era stata diramata ieri sera il Comune, attivato il Coc (Centro operativo comunale) con Protezione civile e Amsa per il monitoraggio, aveva predisposto il posizionamento di 70 automezzi dotati di spargisale in periferia e sulle corsie preferenziali. Alle 2.30, visto il miglioramento delle condizioni climatiche, si è provveduto lasciarne in strada 16 a presidio di alcune località.

In caso di necessità è possibile segnalare la presenza di neve o ghiaccio alla Centrale Operativa della Protezione Civile ai numeri di telefono 02/88465001 oppure 02/88465002 e all’indirizzo mail salaoperativapc@comune.milano.it.