Dal consumatore al produttore, la Polizia spezza la filiera dello spaccio

hashish cocaina eroina marijuana

Risalendo “dal consumatore al produttore”, la Volante del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio ha arrestato un altro spacciatore di droga.

L’intervento è stato effettuato ieri 17 gennaio, alle ore 13.00 circa, quando la pattuglia che percorreva via Ugo Bassi ha notato un uomo, conosciuto come consumatore di droga, che uscendo da un portone ha cercato di defilarsi non appena vista l’auto di servizio.

I poliziotti lo hanno subito fermato e perquisito, scoprendo che aveva in tasca una dose di eroina. Di seguito alla perquisizione domiciliare gli agenti gli hanno trovato in casa 17 dosi di cocaina già divise e confezionate per la vendita, materiale per la loro preparazione e la somma di 570 euro. L’uomo è stato quindi arrestato in flagrante detenzione e spaccio di droga.

In serata un altro sequestro di droga è stato effettuato da una Volante nei pressi della stazione delle Ferrovie dello Stato. Allarmante l’età del protagonista: un diciassettenne, residente nella provincia di Verbania, nelle cui tasche sono state trovate dosi di hashish, eroina e cocaina.

Solo la modica quantità delle sostanze, complessivamente circa 8 grammi, gli ha evitato l’arresto, ma non la denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica per i Minorenni; la varietà e le modalità di confezionamento della droga hanno infatti fatto ritenere che fosse destinata alla cessione a terze persone.