vaccinazione antinluenzale vaccino influenza

Sono stati definiti i costi delle vaccinazioni antimeningite che la Regione offre in “co-pagamento”.

«Il costo della prestazione in compagamento sarà composto dal costo del vaccino scelto

(antimeningococco B; antimeningococco C; antimeningococco ACWY) – ha spiegato l’assessore regionale Giulio Gallera – più il costo di somministrazione per singola dose pari a 9,954 euro. Il costo del vaccino sarà quello stabilito tramite gara regionale che presumibilmente verrà effettuata ogni anno. Facendo riferimento all’ultima gara regionale il costo dell’ACWY sarebbe di circa 45 euro e il C di circa 20. Il vaccino contro meningococco B, il cui costo attualmente e’ di circa 83 euro, potrebbe subire invece considerevoli variazioni con ulteriori risparmi per i cittadini».

Ricordiamo che da ieri mattina è possibile prenotare la vaccinazione ai nr 335 1514828, da lunedì a giovedì dalle 13.00 alle 15.00, festività escluse.

DESTINATARI – « Possono accedere alle vaccinazioni contro il Meningococco – ha specificato Gallera – con la formula del copagamento tutti i soggetti non inclusi nelle categorie per le quali, come previsto dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale e il conseguente piano regionale, l’offerta è già gratuita.

I casi per cui la somministrazione è gratuita: la vaccinazione antimeningococco C nei primi 24 mesi (e garantita comunque fino ai 18 anni per chi non fosse stato vaccinato in precedenza); le vaccinazioni antimeningococco B e ACWY per le categorie a rischio per status o patologia; la vaccinazione antimeningococco B per i nuovi nati dal 2017».

NESSUNA PRESCRIZIONE MEDICA – Per accedere alla vaccinazione non e’ necessaria la prescrizione medica, ma trattandosi di una scelta di protezione individuale ed essendo la vaccinazione un intervento sanitario, è importante confrontarsi preventivamente con il proprio medico curante per eventuali controindicazioni o per verificare l’appartenenza a una categoria a rischio per la quale la vaccinazione e’ gratuita.

Gli ambulatori dove si effettueranno le vaccinazioni sono:

ASST VALLE OLONA

L’ Azienda socio sanitaria territoriale – Asst Valle Olona ha previsto sedute vaccinali dedicate in ambulatori in co-pagamento a:

· ex Distretto di Busto Arsizio – viale Stelvio 3 – giovedì dalle 8.30 alle 9.30

· ex Distretto di Gallarate – via Leonardo da Vinci 1 – giovedì dalle 11 alle 12

· ex Distretto di Saronno – via Manzoni 23 – martedì alle 11 alle 12

· ex Distretto di Somma L. – via Cavour ang. Fuser – martedì dalle 9 alle 10

Prenotazioni:

Area territoriale di Busto A. – tel. 0331-388003 da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 12.30

Area territoriale Gallarate – tel. 0331-709951/2 – da lunedì a venerdì dalle 11 alle 12

Area territoriale di Saronno – tel. 02-9601851 – da lunedì a venerdì dalle 11 alle 12

Area territoriale di Somma L. – tel. 0331-258131 – da lunedì a venerdì dalle 10 alle 11

ASST SETTE LAGHI

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale – ASST dei Sette Laghi ha provveduto ad attivare gli ambulatori per le vaccinazioni anti meningococco.

Gli ambulatori vaccinali saranno aperti da lunedì 16 gennaio nelle sedi di:

– Varese, in via O. Rossi n.9 – giovedì dalle 14.00 alle 15.30

– Laveno, in via Ceretti n.8 – 2° e 4° venerdì del mese dalle 9 alle 11

– Luino, in via verdi n. 6 – 1° e 3° venerdì del mese dalle 9 alle 11

– Tradate, in via Gradisca n.16 – lunedì e mercoledì dalle 11.00 alle 12.30

– Sesto Calende, in Largo Cardinal dell’Acqua n.1- mercoledì dalle 10 alle 12

– Azzate, in via Acquadro n.1 – giovedì dalle 10 alle 12