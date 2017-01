Di chi è la dentiera nel parco di via Donizetti?

Foto varie

Qualcuno ha perso una dentiera a Castronno? Ci scrive Lisa su Facebook: «Ieri (martedì) a Castronno nel parchetto in via Donizetti ho trovato una dentiera l’ho messa in una cappelletta lì vicino ma a oggi è ancora lì». Per questo ha deciso di scriverci e di inviarci la foto della dentiera, nella speranza che il proprietario vada a recuperarla.