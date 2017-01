Dieci anni fa l’iPhone che ha rivoluzionato il mondo

Foto varie

Sono passati dieci anni da quel 9 gennaio del 2007 quando Steve Jobs salì sul palco della presentazione Apple a San Francisco per presentare uno dei prodotti tecnologici destinato a rivoluzionare non solo il proprio settore ma le abitudini di vita di tutto il mondo avanzato.

Si trattava del primo iPhone, un telefono intelligente con il quale si potevano avere delle interazioni attraverso “il miglior device in circolazione”, come disse il numero uno della rilanciata Apple, il dito della mano.

Con quel primissimo modello la Apple impose sul mercato uno strumento tecnologico che ha cambiato radicalmente il modo di intendere il telefono cellulare ponendo uno spartiacque tra quel momento e quello precedente: chi non si è adeguato a quella rivoluzione è sparito dal mercato, compresi colossi della telefonia che sembravano imbattibili.

L’oggetto di Jobs era connesso alla rete, era touch, aveva un design accattivante, era incredibilmente veloce e preciso, la grafica era ben definita e, soprattutto, era appena l’inizio.

L’inizio non solo della lunga serie di iPhone che Apple ha prodotto in questi dieci anni ma anche l’inizio di un competizione tecnologica nei device mobile che ha stravolto il paradigma dell’utilizzo della rete. È un fatto che la tecnologia mobile abbia surclassato ogni altro modo di connettersi e si stia imponendo come intermediario tra l’uomo e l’infinità di servizi tecnologici che gli stanno intorno.

Al di là del prodotto tecnologico in sè, che dopotutto è “solo” un bene di un’azienda privata, è all’idea realizzata da Steve Jobs che dobbiamo il rispetto che si deve ad un’impresa che ha cambiato radicalmente il mondo.