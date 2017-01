Difendersi dalle truffe è facile con i consigli dei Carabinieri

E’ vero che i malfattori sono sempre più spregiudicati e fantasiosi, ma difendersi dalle truffe è possibile anche per le persone anziane, i soggetti più a rischio per questo genere di reati.

Per capire come tutelarsi dal rischio di entrare in contatto con questi spregiudicati delinquenti e come smascherare le loro truffe, sabato 21 gennaio i Comuni di Saltrio, Clivio e Viggiù hanno organizzato tre incontri in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri.

Gli incontri, rivolti in particolare agli anziani e ai loro familiari, ma aperti alla partecipazione di tutta la cittadinanza, saranno condotti dal maggiore Gerardina Corona, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Varese, e dal luogotenente Domenico Soricelli, comandante della Stazione dei Carabinieri di Viggiù.

Tre, gli appuntamenti: alle 9 a Viggiù in Sala consiliare, alle 11 a Clivio a Palazzo Reale e alle 14 a Saltrio sempre in sala consigliare.