Digos, Volanti e Gallarate: ecco i nuovi capi

E’ un periodo di profondo rinnovamento nella Polizia di Stato. La Questura ha presentato oggi i nuovi dirigenti di alcuni uffici molto importanti. Il nuovo capo della Digos arriva dalla questura di Verbania dove ricopriva il ruolo di dirigente della squadra mobile ed è il commissario capo Roberta Toma, leccese di origine ma già in forza alla questura di Genova.

Le Volanti, Ufficio prevenzione generale, saranno guidate dal commissario capo Francesco Sammartino, proveniente dalla questura di Agrigento ed originario di Porto Empedocle (Agrigento).

Un ritorno a Varese, invece, è quello del vicequestore Fabio Mondora, già capo della Digos varesina e da oggi dirigente del commissariato di Gallarate, proveniente dalla distrettuale antimafia di Milano.

A questi va anche aggiunto anche il vicequestore Andrea Lefano, che dalla Stradale di Como sta per prendere il comando della Polizia Stradale di Varese.

CHI PARTE

I trasferimenti riguardano diversi dirigenti che erano diventati molto popolari tra gli addetti ai lavori e non solo, in provincia. L’ex dirigente della Digos Gianluca Solla è stato trasferito all’Ucigos a Roma. Prenderà servizio a Roma, alla questura, anche Silvia Carozzo, ex capo della squadra mobile. E d’altronde non è un caso dato che i due bravi dirigenti sono anche una coppia nella vita privata.

Lascia la questura di Varese, dopo 10 anni, il vicequestore Gianluca Dalfino, dal 2007 al 2011 capo della Volanti e successivamente dirigente a Gallarate. Livornese schietto e di spirito, Dalfino è stato un punto di riferimento per la stampa in questi anni in cui si è occupato di vari casi balzati agli onori delle cronache. A tutti un grande in bocca i lupo.

Gli avvicendamenti sono stati presentati oggi dal questore Attilio Grassia.