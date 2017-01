“Dimmi che mi ami…”, ciclo di conferenze alla Fondazione Munari

san valentino cuore

Anche quest’anno il Gruppo FuoriTempo della Fondazione Munari ha organizzato un ciclo di conversazioni con l’obiettivo di trasmettere cultura (non necessariamente quella con la C maiuscola) in maniera divertente e fantasiosa.

Semplicità di esposizione e, soprattutto, coinvolgimento personale sono stati gli ingredienti che hanno reso piacevoli e interessanti gli appuntamenti proposti negli scorsi anni. Attraverso l’elencazione degli argomenti trattati, ricordiamo le belle e costruttive esperienze fatte:

• donne di carta: la condizione della donna nel mondo attraverso la narrazione;

• andata e ritorno: treni e stazioni nella letteratura, nel cinema e nella pittura;

• dai luoghi della letteratura ai luoghi delle nostre vite: esplorazione dei luoghi letterari e dei nostri luoghi;

• libri al cinema: percorsi tra letteratura e cinematografia;

• storie di angeli: dalla letteratura all’arte, dalla musica al cinema, passando attraverso l’immaginario popolare e religioso.

Quest’anno abbiamo voluto proporre un ciclo di conversazioni con un titolo stuzzicante: “Dimmi che mi ami…”: lettere d’amore di scrittori, poeti, scienziati e artisti. Siamo sicuri che possa spingere ciascuno di noi alla partecipazione attiva e condivisa, non senza esercitarci nell’approfondire l’argomento con la leggerezza di un gioco.

Il ciclo di incontri avrà inizio lunedì 30 gennaio 2017 alle ore 14.30 e proseguirà con cadenza quindicinale. Le conversazioni, guidate dalla Prof.ssa Valeria Bruni, si terranno il lunedì alle ore 14,30 presso la sede della Fondazione Munari in via Roma 18 – Gazzada. La partecipazione è gratuita, si richiede solo un contributo alla Fondazione di € 10 al momento dell’iscrizione.