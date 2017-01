Dj set e ukulele, gli appuntamenti al Twiggy

Ukulele Revolver

Gli appuntamenti del Twiggy Cafè di questa settimana:

Venerdì 27 gennaio appuntamento con “I’m so excited” Dj set a cura di DJ Marvin (ore 21:30, ingresso libero). I’m so Excited è la nuova serata del Twiggy a cura dell’inossidabile resident Dj Marvin,che ci porterà nei meandri della musica retrò ad alto tasso ritmico ed uditivo.

Sabato 28 gennaio è Pogodisco, Dj set a cura di Deejay Dave della Razzputin Crew (rock’n’roll, indie, punk, new wave) ore 21:30, ingresso libero mentre domenica 29, il fine settima si chiude con Ukulele Revolver (ore 21:30, ingresso libero).

Danilo Vignola, il più grande sperimentatore al mondo di tecniche ukulelistiche insieme a Giò Didonna e alle sue innovazioni percussive presentano l’album “UKULELE REVOLVER”. A due anni e mezzo dalla nascita del progetto, vantano oltre 300 concerti, tenuti principalmente nei più prestigiosi teatri , jazz club

e music club di tutta la nazione. Il loro spettacolo è un viaggio coinvolgente nei ritmi e nelle sonorità mediterranee, in cui si dà libero sfogo all’arte dell’improvvisazione, rivisitando in chiave moderna melodie tradizionali (rumba, flamenco, taranta, sonorità arabeggianti) e intrecciandole a ricercatezze sperimentali, armonie psichedeliche, ritmiche heavy , all’insegna di uno scambio interculturale, in cui, strumenti d’oltreoceano come l’ormai celebre ukulele hawaiano ed il cajòn peruviano (percussione) o di strumenti moderni come l’hang svizzero (percussione), s’incontrano con la tradizione e la sperimentazione.