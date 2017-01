Domenica si brucia la Giöbia in piazza mercato

auchan rescaldina centro commerciale

Domenica 29 gennaio Rescaldina brucerà la sua Giöbia. Appuntamento con la Pro Loco del paese in piazza Mercato dalle 18 per assistere al falò e assaggiare un buon piatto caldo del piatto tipico contadino. Il ricavato delle offerte verrà devoluto al progetto Solidarizzando per il 2017 che verrà svelato durante la serata.

La giornata della Giöbia avrà un prologo alle 11 al Centro Diurno Disabili insieme ai ragazzi del centro per la consegna del materiale del progetto Solidarizzando 2016.