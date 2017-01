Doppia trasferta con i tifosi del Varese

Varese - Inveruno 4-5

Momento difficile in casa Varese, dopo la sconfitta con l’Inveruno, ma il ko interno non demoralizza i tifosi del Club Passione Biancorossa, già in pista per organizzare le trasferte in pullman a Borgosesia e Voghera, prossimi due impegni di campionato per la squadra di mister Baiano. Ecco nei dettagli i programmi.

BORGOSESIA-VARESE (domenica 29 gennaio 2017 ore 14,30)

Partenza dal piazzale dello stadio alle 12,00. Quota soci 15 euro, non soci 20 euro; i biglietti ingresso stadio saranno acquistati direttamente a Borgosesia il giorno della partita.

Il termine per l’iscrizione è fissato in venerdì 27 gennaio.

OLTREPO VOGHERA-VARESE (domenica 5 febbraio 2017 ore 14,30)Partenza dal piazzale dello stadio alle 12,00. Quota soci 15 euro, non soci 20 euro; i biglietti ingresso stadio saranno acquistati direttamente a Voghera il giorno della partita.

Il termine per l’iscrizione è fissato in venerdì 3 febbraio

I NUMERI - Per informazioni e prenotazioni su entrambe le trasferte sono a disposizione due numeri di telefono, quello di Antonella (338-2584390) e quello di Isacco (348-384201).