Doppio incidente in A8

Code in A8 per un doppio incidente in direzione Milano. L’autostrada, intorno alle 20.30, risultava transitabile ma ancora con lunghe code.



Il primo incidente (tra Busto e Castellanza) si è registrato intorno alle 18.50 e non ha avuto grandi conseguenze (feriti in codice verde), mentre più problematico è stato un successivo urto alle 19.40 all’altezza della confluenza dell’A36 Pedemontana.

Sul posto sono intervenute in totale cinque ambulanze, auto medica e i vigili del fuoco con autopompa da Busto. Impegnate ovviamente anche le pattuglie della Polizia Stradale.