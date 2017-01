Dormire in aeroporto? A Malpensa arrivano le mini stanze di Zzzleepandgo

Dite addio alle panchine, alle coperte stese per terra o alle sedie dei bar. Da oggi per riposare a Malpensa c’è un modo molto più semplice e comodo: Zzzleepandgo. Le cabine da 3 metri quadri con prese per il telefono, un tablet interno, wi fi e soprattutto un letto su cui ci si può riposare in totale privacy sono finalmente arrivate anche nell’aeroporto varesino.

L’idea è stata concepita nel corso del 2015 da Alberto Porzio, Matteo Anthony Destantini e Nicolas Montonati ed è stata sviluppata all’interno di smart up, l’incitatore di start up dell’università Liuc. «A Bergamo nell’aeroporto di Orio al Serio abbiamo installato nel giugno 2015 le prime tre cabine -racconta Alberto Porzio- e nel corso dello scorso anno abbiamo ospitato 3.000 clienti». E così, dopo quel successo, le camere arrivano anche a Malpensa.

Nell’area partenze del Terminal 1 all’altezza della porta 12 ne sono state installate quattro nuove, un modello di stanza aggiornato rispetto alle sorelle di Orio al Serio. «Abbiamo installato un tetto apribile in automatico, incrementato l’offerta dell’entertainment interno oltre ad aggiungere uno scanner per i documenti» e in questi primi giorni di apertura «abbiamo già avuto molti clienti che si sono riposati al loro interno». Il funzionamento è completamente automatizzato e di base è lo stesso che è spiegato in questo video

La cabina può essere prenotata on line, assicurandosi così di avere il posto garantito una volta arrivati in aeroporto. Oppure si può effettuare il check in direttamente davanti alla propria cabina, grazie ad un sistema interamente automatico. I prezzi per le cabine a Malpensa partono da 34 ore a notte, ma sono anche previste tariffe orarie a partire da 9 euro. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di Zzzleepandgo, cliccando qui.