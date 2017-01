Due bolidi Mv Agusta al Motor Bike Expo

Foto delle moto MV Agusta in gara e in produzione

Ci sarà anche un contributo “targato Varese” al prossimo Motor Bike Expo, fiera di settore dedicata alla scena delle moto custom (e di tutto il mondo che ruota intorno a esso), organizzata a Verona tra il 20 e il 22 gennaio.

È quello apportato da MV Agusta, che sarà presente alla rassegna con due moto speciali, entrambe derivate dalla Brutale. Si tratta della Brutale 800 “Ballistic Trident”, già presentata a Yokohama lo scorso dicembre, e della “Dragster Blackout”.

La Ballistic Trident rende omaggio alle supersportive del secolo scorso, con le loro carenature a campana rivisitate dal designer taiwanese Winston Yeh; la moto sarà esposto nello stand di Rough Crafts.

La Dragster Blackout (foto in alto) invece nasce dalla collaborazione tra MV e Valter Moto Components che è partner ufficiale del Reparto Corse della Schiranna; il bolide strizza l’occhio al mondo dell’autotuning con un gioco di luci a led attivabile dal motociclista. Molte anche le parti speciali, montate per rendere questa moto un pezzo unico e originale. Per ammirarla bisogna presentarsi allo spazio di Valter Moto, interno alla fiera.