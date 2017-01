Due gioeubie a Lonate e Sant’Antonino

Foto di Ivano Dall'Amico

Doppio appuntamento con la Gioeubia a Lonate Pozzolo: il fantoccio della vecchia strega viene bruciato sia in centro paese sia nella frazione di Sant’Antonino. Attenzione: si accende il falò in due momenti diversi, quindi si può fare anche festa doppia

La gioeubia della Pro Loco e dell’Associazione Anziani sarà accesa giovedì 26 gennaio alle 19.45, nel cortile del municipio (il fantoccio sarà sposto già dal mattino in piazza Sant’Ambrogio, sarà trasferito alle 19.15). Pro Loco e assocaizione anziani daranno la possibilità di fare (per cinque euro) “il cinic”, a base di salamino e fagiolini, ci saranno poi anche marsh mellow per bambini. Su prenotazione, anche cena al Centro Anziani (a 13 euro, soci 10 euro; prenotazioni 391/1182021)).

Quanto a Sant’Antonino, qui la gioeubia è proposta dalla sempre attivissima associazione Sant’Antonino C’è: “cinin” alle 19.30 (risotto con salsiccia, salamino cunt i fasurit, dessert; prenotazioni 377/2901848), alle 21.30 il falò.