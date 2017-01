Due giovani varesini nel Collegio di Rai 2

Sono due i giovanissimi varesini coinvolti ne ”Il Collegio” il nuovo docureality di Rai 2, iniziato lunedì 2 gennaio 2017.

Si tratta di Adriano Occulto, 16 anni, di Brebbia e Filippo Zamparini, 14 anni, di Varese: ragazzini “di oggi” che dovranno, nelle quattro puntate, prendere la licenza media come si prendeva negli anni 60 entrando completamente nell’atmosfera, e nei costumi, di quest’epoca.

Via cellulari (ma Filippo nella prima puntata se l’era infilato nella tasca di nascosto) via televisione e internet, calamai per fare i compiti e poesie da imparare a memoria: cosi dovranno vivere e studiare i 18 ragazzi – 9 maschi e 9 femmine – dai 14 ai 17 anni, chiudi nel collegio Celana di Caprino Bergamasco.

Adriano non ama andare a scuola e infatti è già stato bocciato una volta, mentre Filippo vive con i suoi genitori e i suoi fratelli maggiori, è un ragazzino ribelle ed è tra i più giovani tra i ragazzi che partecipano al programma. Con loro altri 16 ragazzi provenienti da tutta Italia: tra i più vicini ci sono ragazzi di Limbiate, Monza, della provincia di Como.

Il format tv, prodotto da Magnolia, verrà messo in onda ogni lunedì per 4 puntate su Rai 2. Chi avesse perso la puntata in tivù, può riguardarlo on line su RaiPlay.

