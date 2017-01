E’ arrivata la neve, ma oltre confine e nel Centro Italia

Bosco Gurin

(nella foto un’immagine di Bosco Gurin, tratta dalla webcam)

L’Alto Canton Ticino ha aperto gli occhi questa mattina su un paesaggio imbiancato, ma anche nelle regioni più a sud si è visto qualche fiocco, portato però dal vento che sta soffiando forte.

Nelle valli più a nord la neve ha toccato anche i 15 centimetri, e le precipitazioni nevose alle quote più alte dovrebbero continuare fino in serata.

Nella Svizzera centrale e nelle Alpi orientali sono caduti fino a 20 centimetri di neve, con temperature rese particolarmente rigide dalla tempesta Axel che era stata annunciata dai meteorologi.

Nel sud del Cantone il tempo continua ad essere soleggiato, nonostante qualche annuvolamento, con temperature che in pianura nelle ore di soleggiuamento restano alte, tra i 6 e i 13 gradi.

Resta confermata l’allerta di grado 3 per il vento, diramata ieri da Meteosvizzera, che resterà in vigore fino a domani mattina in tutto il Canton Ticino, con raffiche di vento molto forti: fino a 70-90 km all’ora sotto i 600 metri, e da 90 a 110 km all’ora alle quote più alte.

Un’allerta che ha portato la municipalità di Lugano a decidere di chiudere i parchi della città.

Niente neve per ora sul Varesotto, mentre, come previsto ha iniziato ormai da qualche ora a nevicare su tutte le regioni adriatiche centro-meridionali. I fenomeni più intensi sono presenti sulla riviera marchigiana, parte delle coste venete-romagnole e sulle coste della Puglia e dell’interno campano.