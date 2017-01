E’ iniziata Expo Elettronica, un weekend futuristico a MalpensaFiere

Ha preso il via oggi, sabato 21 gennaio, Expo Elettronica, la grande fiera dedicata all’elettronica professionale e di consumo al centro espositivo MalpensaFiere di Busto Arsizio.

L’esposizione, che conta circa 150 espositori con una vastissima offerta di tecnologie elettroniche che da tempo sono divenute di uso quotidiano. Fra gli articoli più richiesti, i box multimediali per trasformare la tv in una postazione internet senza l’utilizzo del pc, consolle e accessori per videogames di ultima generazione, ma anche tablet, smartphone e phablet con i relativi gadget quali smartwatch, caricabatteria a pannelli solari, cover che fungono da supporto e molto altro ancora.

All’interno di Expo elettronica anche le Olimpiadi robotiche, sfida tra scuole superiori con i loro robot.

Expo Elettronica proseguirà fino a domenica 22 gennaio alle ore 18. La fiera dell'elettronica nei padiglioni della fiera bustocca sabato 21 e domenica 22 gennaio

INFO:

Organizzazione: Blu Nautilus Srl

Luogo: MalpensaFiere Via XI Settembre, 16 21052 Busto Arsizio (VA)

Ingresso: € 8,00 intero, € 6,00 ridotto – download sul sito o tramite l’APP Expo Elettronica

Orari: 9.00 – 18.00

Info: 0541439573 – www.expoelettronica.it