E’ l’anno del Gallo: 15 giorni di feste per il capodanno cinese

Capodanno Cinese: si festeggia a Roma (inserita in galleria)

Cominciano, anche in Italia, le feste per il capodanno Cinese: che cade sabato 28 gennaio, momento del secondo Novilunio dopo il Solstizio d’Inverno, ovvero il fenomeno che, secondo il calendario lunare orientale, determina l’inizio del nuovo anno.

Quest’anno sarà l’anno del Gallo: e non mancheranno lunghi festeggiamenti anche da noi. Il casinò di Campione d’Italia, per esempio, organizza pullman in partenza dal cimitero Monumentale di Milano, cioè ai bordi della chinatown milanese, per consentire i festeggiamenti in riva al lago di Lugano.

La sfilata del Dragone, un evento ormai tradizionale a Milano, si terrà invece domenica 5 febbraio: fulcro dei festeggiamenti è la via centrale della Chinatown milanese, via Paolo Sarpi, Qui andrà in scena la tradizionale parata in costume, in uno spettacolo dove a spiccare è il colore rosso. L’appuntamento è alle 14 in Piazza Gramsci: da qui la parata sfilerà lungo via Sarpi per poi concludersi, come ogni anno, alla Fabbrica del Vapore in via Procaccini.

I festeggiamenti per il capodanno cinese proseguono poi fino al 15 febbraio.