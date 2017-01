E’ morto Zygmunt Bauman

È morto oggi, lunedì 9 gennaio, il filosofo e sociologo polacco Zygmunt Bauman, all’età di 91 anni a Leeds nel Regno Unito. La notizia è stata data dal quotidiano di Varsavia Gazeta Wyborcza. E’ stato un sociologo e filosofo polacco di origini ebraiche. Con la sua morte, se ne va uno dei massimi intellettuali contemporanei.

Bauman, nato a Poznan in Polonia nel 1925, viveva e insegnava da tempo a Leeds, in Inghilterra, ed era noto in tutto il mondo per essere il teorico della cosiddetta “società liquida“.