È online il nuovo sito dei contratti di fiume di Regione Lombardia. Realizzato da Ersaf, si tratta di uno spazio a mappe ed immagini per seguire il corso dei lavori e social più accessibili, per un continuo scambio con firmatari e sostenitori.

La nuova piattaforma www.contrattidifiume.it risponde alle esigenze di questo strumento volontario di ‪programmazione negoziata, il Contratto di Fiume, riconosciuto nel Collegato Ambientale 2016, che si sta diffondendo in tutto il Paese con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo locale mediante la tutela e la corretta gestione delle risorse idriche, la valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico,

Le sezioni del nuovo sito, commissionato dalla Direzione Generale Ambiente, sono dedicate principalmente ai corsi d’acqua lombardi, in particolare a quelli che attraversano l’area metropolitana milanese spesso in situazioni critiche, e danno conto attraverso mappe, immagini e brevi testi dello sviluppo delle azioni contrattuali e dei lavori in corso nei tanti comuni che hanno sottoscritto il Contratto di Fiume, o dei progetti non ancora a cantiere.

«Ampia visibilità è data ai social – facebook, twitter, youtube, flycker – in un’ottica di continuo scambio di idee, proposte ed iniziative quale un reale processo di co-progettazione deve avere – spiegano i creatori del sito -. Strumenti utili alle amministrazioni sono i diversi manuali scaricabili dal sito (o consultabili on line), come il “Manuale di drenaggio Urbano”, indicazioni per la gestione sostenibile delle acque urbane, e “A regola d’acqua”, guida per la gestione delle acque nella pianificazione e regolamentazione comunale. Spazio anche alle normative (regionali, nazionali ed europee) e ai bandi. Ampio risalto è dato agli eventi nazionali e internazionali che riguardano la gestione dell’acqua, oltre alle news (non solo scientifiche, ma anche educative e culturali) che riguardano i Contratti di Fiume ed i territori coinvolti. Semplice infine trovare link utili ed i contatti per interagire con i referenti delle diverse sezioni presentate».