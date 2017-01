Eccellenza, davanti vince solo il Pavia

Foto varie di calcio

Giornata negativa per le prime della classe in Eccellenza, con le sconfitte di Arconatese, Verbano e Busto 81, mentre in Promozione non sbaglia la Castellanzese, che vola a +15.

ECCELLENZA: L’Arconatese perde 2-1 sul campo del Lomellina, ma il Verbano non ne approfitta, venendo sconfitto a sua volta 2-1 a Calvairate. Risale il Pavia, che vince 3-0 lo scontro d’alta classifica contro il Busto 81 e sorpassa i bustocchi al terzo posto. Pareggia 2-2 l’Union Cassano a San Giuliano, primo punto anche per Fiorenzo Roncari sulla panchina della Sestese grazie allo 0-0 di Sancolombano, mentre ottengono tre punti in trasferta l’Accademia Pavese, che si impone 4-3 in casa dell’Fbc Saronno, e il Vittuone, 2-0 a Trezzano. Tre punti per il Brera, che regola 3-1 il Fenegrò.

CLASSIFICA: Arconatese 41; Verbano 38; Pavia 37; Busto 81 35; Ardor Lazzate 30; Union Cassano, Fenegrò, Sancolombano 26; Calvairate, Lomellina 22; Fbc Saronno 20; Brera 18; Trezzano 17; Accademia Pavese 16; Vittuone 14; Sestese, San Giuliano 12.

PROMOZIONE: La Castellanzese passa 2-0 in casa del Garbagnate e allunga a +15 sulla Base 96, fermata sullo 0-0 dall’Olimpia. Il Gavirate vince 3-1 sul campo della Lentatese e aggancia al terzo posto la Vergiatese, sconfitta 1-0 in casa dal Mariano. Pareggio senza reti per l’Uboldese a Solaro, termina 1-1 tra Brebbia e Castanese, mentre ottengono tre punti salvezza il Morazzone, che batte 2-1 il Tradate, e la Besnatese, che passa 1-0 a Cairate.

CLASSIFICA: Castellanzese 46; Base 96 31; Gavirate, Vergiatese 30; Mariano 29; Uboldese 28; Olimpia 25; Lentatese 22; Morazzone 21; Universal Solaro, Castanese 20; Brebbia, Besnatese 15; Cairate 12; Tradate, Garbagnate 11.