Eccellenza, il Verbano riparte da Lazzate

Le immagini dei dilettanti

Neve permettendo, domenica 15 gennaio (ore 14.30) ripartiranno i campionati dilettanti dopo le feste natalizie. In Eccellenza continua la corsa per il primo posto, che vede per ora Verbano e Arconatese appaiate in testa, mentre in Promozione la Castellanzese riparte forte dei 10 punti di vantaggio sulla seconda.

ECCELLENZA: Riparte con una trasferta insidiosa il Verbano, che sarà ospite dell’Ardor Lazzate. L’Arconatese sarà invece impegnata in casa contro l’Fbc Saronno. Sfida interna anche per il Busto 81, che attende l’Atletico San Giuliano, mentre riposerà il Pavia. Proveranno a far fruttare il fattore campo la Sestese, contro il Brera, e l’Union Cassano, opposto al Lomellina. Chiudono il turno le Vittuone – Sancolombano e Fenegrò – Calvairate.

CLASSIFICA: Arconatese, Verbano 38; Busto 81 35; Pavia 34; Fenegrò 26; Union Cassano 25; Ardor Lazzate*, Sancolombano 24; Fbc Saronno 20; Calvairate, Lomellina 19; Trezzano 17; Brera 15; Sestese* 11; Vittuone, Accademia Pavese 10; San Giuliano 8. * Una partita in meno

PROMOZIONE: La capolista Castellanzese ripartirà ospitando la Lentatese, quindi una sfida da non sottovalutare per i neroverdi. La Bese 96 cercherà di fare il colpo a Besnate, il Gavirate in casa sarà opposto al Morazzone, la Vergiatese andrà invece a Castano Primo. Impegni interni per l’Uboldese, contro il Garbagnate, e il Mariano, contro l’Universal Solaro, mentre l’Olimpia vorrà mettersi in tasca tre punti contro il Brebbia. Sfida salvezza a Tradate, dove i ragazzi di mister Simoni ospiteranno il Cairate.

CLASSIFICA: Castellanzese 40; Base 96 30; Gavirate, Vergiatese 27; Uboldese, Mariano 26; Olimpia 24; Lentatese 22; Castanese, Universal Solaro 19; Morazzone 18; Brebbia 14; Besnatese, Cairate 12; Tradate 11; Garbagnate 10.