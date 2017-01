Eccellenza, prosegue lo scontro a distanza per la vetta

Le immagini dei dilettanti

Terza giornata di ritorno per il girone A di Eccellenza, con la lotta al primo posto che continua a essere molto combattuta. In Promozione invece la Castellanzese cerca un ulteriore allungo ospitando l’Universal Solaro.

ECCELLENZA: L’Arconatese proverà a espugnare il campo dell’Union Cassano per rimanere in testa alla graduatoria, ma i ragazzi di mister Barban non vogliono fare regali. Alle spalle della capolista, dopo due sconfitte in due partite nel 2017, il Verbano vuole tornare alla vittoria e proverà a farlo in casa del Brera, mentre il Pavia sarà ospite dell’Atletico San Giuliano. Turno interno per il Busto 81, ma l’Ardor Lazzate non sarà un cliente facile per la squadra di mister Tricarico. L’Fbc Saronno vuole invertire la rotta negativa a Vittuone, mentre la Sestese in casa contro il Trezzano cerca punti salvezza. Chiudono il quadro la sfida tutta pavesina tra Accademia Pavese e Lomellina, mentre a Fenegrò arriverà il Sancolombano. Turno di riposo per il Calvairate

CLASSIFICA: Arconatese 41; Verbano 38; Pavia 37; Busto 81 35; Ardor Lazzate 30; Union Cassano, Fenegrò, Sancolombano 26; Calvairate, Lomellina 22; Fbc Saronno 20; Brera 18; Trezzano 17; Accademia Pavese 16; Vittuone 14; Sestese, Altetico San Giulino 12.

PROMOZIONE: La capolista Castellanzese ospiterà l’Universal Solaro e l’interno dei neroverdi è quello di allungare ancora in vetta, anche se la Base 96 seconda in classifica contro il Cairate ha i favori del pronostico. Il Gavirate al “Vittore Anessi” cercherà i tre punto contro il Garbagnate, così come la Vergiatese a Uboldo. Il Brebbia andrà a Mariano con il coltello tra i denti, l’Olimpia cerca punti playoff contro la Castanese, il Morazzone invece non avrà vita facile a Besnate. Ha bisogno urgente di punti il Tradate, che contro la Lentatese cercherà una vittoria che manca da troppo tempo.

CLASSIFICA: Castellanzese 46; Base 96 31; Gavirate, Vergiatese 30; Mariano 29; Uboldese 28; Olimpia 25; Lentatese 22; Morazzone 21; Universal Solaro, Castanese 20; Brebbia, Besnatese 15; Cairate 12; Tradate, Garbagnate 11.