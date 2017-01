Ecco i premiati di “Natale in vetrina”

premiati Natale in Vetrina 2016

Domenica 15 gennaio, al teatro di Centro dell’Olmo di Taino si è svolto il Galà di premiazione del concorso Natale in Vetrina 2016 organizzato dal Distretto del Commercio Malpensa Nord Ticino con il sostegno di ConfCommercio Ascom Gallarate Malpensa e Varese e con la direzione artistica dell’Agenzia WebCreativi di Sesto Calende.

«La sfida è vinta» ha esclamato in apertura il presidente del Distretto Edoardo Favaron che, accompagnato dalla Vicepresidente Lorenza Marzetta e dal Sindaco di Taino Stefano Ghiringhelli, ha accolto il pubblico in sala comunicando che il numero previsto di 100 vetrine partecipanti è stato superato, e ha poi aggiunto “l’anno prossimo faremo ancora meglio!”.

Alle premiazioni si sono alternati momenti di musica e spettacolo, in un viaggio intorno al mondo presentato da Barbara Gorlini, con la voce narrante di Marcos Moura e le esibizioni del duo acustico Simone&Marta, l’allegria di Assunto Brigante e le Pizzicate, la sensualità di Anastasia Danza Orientale, in ritmi caraibici della scuola di ballo Latincharm e gli eleganti balli standard della scuola Frensys Dance di Somma Lombardo.

Sfilata mozzafiato presentata da Instyle di Sesto Calende, con le sue splendide modelle Erika Liberatore e Dafne Apollonio, che ha curato gli abiti e le coreografie del Galà, con il supporto di Idea Donna Somma Lombardo per le acconciature e Alfa Fashion Somma Lombardo per gli allestimenti, musiche di Charly Guerrero DJ di Radio Ritmo.

Vincitori assoluti del Distretto: al primo posto Style Revolution di Mornago, al secondo posto Erboristeria Erbaluna di Somma Lombardo e al terzo posto Farmacia Ramella di Taino. Due premi speciali a Pancake Factory Sesto Calende, come miglior allestimento esterno, e al Papavero di Mornago come migliore vetrina floreale. A tutti i vincitori sono stati consegnati premi offerti dagli sponsor: Ristorante il Pomodoro Rosso di Sesto Calende, Idea Donna Hair Style di Somma Lombardo e Centro Estetico Beauty Land di Sesto Calende.

Un coupon omaggio di 100 euro da investire in servizi web offerti dall’agenzia WebCreativi è stato consegnato al Centro Estetico Beauty Land di Sesto Calende, per il coraggio di intraprendere una nuova attività commerciale e mettersi in gioco. Il presidente di ConfCommercio Ascom Gianfranco Ferrario ha colto l’occasione per ricordare l’impegno dell’associazione di accompagnare i negozi delle nostro Distretto nella nuova era digitale, attraverso un programma di corsi di formazione sui temi web e e-commerce che partirà a fine mese nella sede di Gallarate in sinergia con WebCreativi.

Si ringraziano per la collaborazione Stefano Soru Videomaker, Carlo Rigamonti Audio Service, Dan Tribu Photographer, Michele Baracchi alle regia video, Fabio Franzini alla direzione palco e Annalisa Colombo al social streaming. Rinfresco a cura di Vini Perbacco ShopOnline.

Ecco tutti i nomi dei vincitori:

SOMMA LOMBARDO

Premiati dall’assessore al Commercio Ilaria Ceriani

Foto di Roberto Angero

1° Erboristeria Erbaluna

2° Il Fiocco Bomboniere

3° Alfa Fashion abiti da ballo

Menzioni speciali per gli allestimenti esterni di Galleria di via Garibaldi e L.go S.Agnese , realizzati da i commercianti con oltre 12.000 bicchierini di plastica, che saranno donati all’allestimento di ombrelli bianchi di Piazza del Pozzo.

ANGERA

Premiati dall’Assessore al Commercio e Vicepresidente del Distretto Lorenza Marzetta

Foto di Giacomo Baranzini

1° Bar Giringhelli

2° Righe e Pois Intimo

3° Panificio Giombelli

GOLASECCA

Premiati dal Sindaco Claudio Ventimiglia

1° T&J Vestor

2° Pizzeria La Lanterna

3° Ciclista Augusto Mazzocchi

Inoltre, riconoscimento speciale a T&J Vestor come miglior allestimento Missoni – Chagall.

VARANO BORGHI

Premiati dal Consigliere Stefano Carolo

1° Tesori della Natura

2° Tentazioni Intimo

3° Ferramenta Colorificio Perucco

3° ex equo Idea Donna Acconciature

SESTO CALENDE

Premiati dall’Assessore al Commercio e Presidente del Distretto Edoardo Favaron

Foto di Roberto Veronesi

1° Pancake Factory

2° Fontana Gioiellerie

3° Il Bello delle Donne Abbigliamento

Riconoscimento speciale alla Galleria dei Cristalli come miglior vetrina Missoni – Chagall.

TAINO

Premiati dal Sindaco Stefano Ghiringhelli e dal Consigliere Marco Buzzini

Foto di Marina Covi dello Spazio Giovani di Taino

1° Farmacia Ramella

2° TV SAT Gidin

3° Panificio Giudici

MORNAGO

Premiati dal sindaco Davide Tamborini dal Vicesindaco e Assessore al Commercio Maurizio Bigarella

Foto di Fotosì di Mauro Goi

1° Style Revolution Acconciature

2° Dolcearte Pasticceria

3° Ristorante il Crugnolino

PREMIO WEBCREATIVI

Premiati da Barbara Gorlini di WebCreativi e dal Direttore di Ascom Confcommercio Gallarate Malpensa Gianfranco Ferrario

Un coupon omaggio di 100 euro da investire in servizi web offerti dall’agenzia è stato consegnato al centro Estetico Beauty Land di Sesto Calende, per il coraggio di intraprendere una nuova attività commerciale e mettersi in gioco, ricordando la sinergia esistente tra Ascom e WebCreativi per accompagnare i negozi delle nostro Distretto nella nuova era digitale, attraverso un programma di corsi di formazione sui temi web e e-commerce che partirà a fine mese nella sede Ascom di Gallarate.

PREMIAZIONI DEL DISTRETTO

Premiati dal Presidente del Distretto Edoardo Favaron e dal Sindaco di Taino Stefano Ghiringhelli

MIGLIOR ALLESTIMENTO ESTERNO DEL DISTRETTO – Pancake Factory di Sesto Calende

MIGLIOR VETRINA FLOREALE DEL DISTRETTO – Il Papavero di Mornago

1 VETRINA CLASSIFICATA DEL DISTRETTO – Style Revolution Acconciature di Mornago

2 VETRINA CLASSIFICATA DEL DISTRETTO – Erboristeria Erbaluna di Somma Lombardo

3 VETRINA CLASSIFICATA DEL DISTRETTO – Farmacia Ramella di Taino