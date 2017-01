Eh sì, Carù è uno dei migliori negozi di dischi al mondo

Un tempo l’enciclopedia diceva – alla voce Gallarate – che era «importantissimo nodo ferroviario», con le sue tre linee, porta tra Milano e due transiti internazionali verso la Svizzera (il passaggio dalla stazione è citato anche in Addio alle armi di Hemingway). Se però incrociate un appassionato di musica (specie un certo tipo di musica, diciamo), vi dirà certamente che Gallarate fa rima con Carù, il celebre negozio di dischi di piazza Garibaldi. Negozio di musica, ma soprattuto di dischi: intesi anche e soprattutto come oggetto fisico, disco di vinile.

Parliamo di Carù perchè da qualche giorno circola sui wall di Facebook un articolo che ribadisce che Carù Gallarate è tra i migliori negozi di dischi. “Il giro del mondo in 10 negozi di dischi” di Youmanist riprende nella scelta molti dei negozi che nel 2014 erano stati segnalati dal Guardian, storico e apprezzato quotidiano inglese. «Questa bella villa di Lombardia – scriveva il Guardian – ha pile di dischi e Cd ovunque e un delizioso aroma di cappuccino fumante nell’aria. Promuovono la musica indipendente e ospitano concerti gratuiti nel cortile interno. Anche se non comprate nulla, ve ne andrete sentendovi arricchiti». Rock, blues, folk, americana: se cercate qualcosa di particolare, qui lo trovate a colpo sicuro, di sicuro scoprirete qualcosa di nuovo.

Un anno fa avevamo dedicato a Carù un’intervista per capire come riesce a vivere – e a rimanere punto di riferimento – in un mercato che ha visto scomparire tanti altri negozi storici: l’intervista con Paolo Carù la trovate qui.