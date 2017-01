Elmec inaugura la nuova sede a Parma

elmec azienda di brunello

Elmec investe ancora in Emilia. Nei giorni scorsi, dopo l’ingresso nella locale Confindustria, l’azienda di Brunello ha inaugurato la sua nuova sede a Parma, nel cuore dell’area Pasubio.

Una struttura recentemente qualificata che, oltre a maggiori spazi, ha una nuova concezione energetica. Un’attenzione all’ambiente che rientra nelle scelte di Elmec.

Parma si aggiunge a diverse altre sedi in cui opera l’azienda varesina. Insieme con Brunello e Gazzada Elmec è presente a Brescia, Padova e in Canton Ticino operando in oltre 60 Paesi (UE, Cina, Giappone, USA, Sud Africa, Singapore).

Nella primavera scorsa Elmec, Managed Service Provider di servizi e soluzioni IT, aveva inaugurato il nuovo Data Center BR4, una della più importanti infrastrutture d’Italia per numeri e potenzialità. Costruito bonificando un’intera ex area industriale di circa 13.000 mq a Brunello, all’interno di una struttura di cemento armato accessibile solo tramite autenticazioni biometriche e con percorsi indipendenti per la connettività, a pochissima distanza dalle sedi del Gruppo, il nuovo Data Center offrirà la possibilità di accedere a servizi gestiti e di elevata qualità.

Con un fatturato di 160 milioni di euro, oltre 600 dipendenti all’attivo e la presenza di 5000 tecnici specializzati in Italia e all’estero, Elmec Informatica, managed Service Provider Italiana di servizi e soluzioni IT è stata recentemente selezionata tra le mille PMI ad alto potenziale di crescita in Europa presenti nel report del London Stock Exchange, “1000 Companies to Inspire 2016”.

