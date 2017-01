Emergenza freddo a Varese: 12 posti in più per i senza tetto dalla croce rossa

senzatetto barbone solitudine freddo

Sono giorni di freddo intenso, arrivati di colpo, in una situazione che ha preso di sprovvista gran parte dell’Italia. E il bilancio si è fatto subito pesante: 8 morti nel nostro paese in poche ore a causa del freddo.

Per il freddo a Varese il Comune ha a disposizione 25 posti in via Maspero attualmente occupati da persone senza fissa dimora, oltre ai 14 posti gestiti dagli Angeli Urbani allo Chalet Martinelli.

Ma per far fronte all’emergenza freddo di questi giorni da questa sera, 7 gennaio 2017, altri 12 posti verranno messi a disposizione dalla Croce Rossa.

Il Comune coordina la Rete del volontariato, che vede la presenza di tutte le associazioni che si occupano della situazione: e per rispondere ad eventuali emergenze l’assessore Molinari e il sindaco Galimberti hanno infatti avuto la disponibilità – oltre che da parte di don Marco Casale e della Caritas – anche della Croce Rossa di Varese che si e’ detta disponibile a mettere in campo 12 posti con brandine.

Sempre nella serata del 7, l’assessore Molinari insieme a Bianchi della Croce Rossa, don Marco Casale e alcuni Angeli Urbani con Walter Piazza sono inoltre andati alla stazione dello Stato di Varese per un ulteriore sopralluogo: li si radunano infatti i senzatetto che scelgono di non dormire nei dormitori. Gli Angeli urbani hanno portato coperte aggiuntive per gli improvvisati “ospiti” della stazione.