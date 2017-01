Emergenza neve in Centro Italia. Si mobilita la Protezione Civile di Malnate

Le foto di Malnate

La situazione nei luoghi terremotati sta diventando sempre più difficile sia a causa delle recenti nuove scosse che si sono registrate in questi giorni sia a causa delle condizioni avverse dal punto di vista metereologico che hanno comportato nevicate importanti.

E pertanto il Comune di Malnate attraverso la sua Protezione Civile ha deciso di contribuire dando una mano alle popolazioni sfollate. Infatti proprio questa mattina i volontari della Protezione Civile hanno fatto presente all’Amministrazione la volontà da parte di molti di mettersi a disposizione per dare una mano in questo momento difficile ad Amatrice e ai territori limitrofi e il Sindaco, di concerto col Vice Sindaco e delega alla Protezione Civile Battaini, ha acconsentito immediatamente alla richiesta.

Il Sindaco Astuti commenta: “Colgo l’occasione per per ringraziare ancora una volta il nostro straordinario gruppo di Protezione Civile che non si tira mai indietro quando c’è da aiutare il prossimo e anzi è sempre in prima linea senza risparmiarsi mai. Questa iniziativa, si inserisce peraltro nelle tante iniziative che la Città di Malnate ha promosso a favore del popolazioni terremotate. Tra queste ricordo le cene solidali organizzate attraverso la Proloco e la raccolta fondi del Consiglio Comunale di Malnate a favore delle popolazioni terremotate”.