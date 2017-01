Enaip organizza seminari sulla cura degli anziani

Enaip Lombardia, ente accreditato per la formazione ed il lavoro, organizza in collaborazione con Patronato Acli e Acli provinciali di Varese, un ciclo di seminari gratuiti durante i quali medici, infermieri e specialisti affronteranno temi riguardanti la cura degli anziani.

I seminari rientrano nelle nuove attività promosse dallo Sportello incontra lavoro domestico nel campo del lavoro e della formazione, inizieranno a partire da martedì 10 gennaio 2017 e saranno rivolti alle famiglie, agli assistenti familiari e a tutti gli interessati ai temi riguardanti la cura degli anziani.

La partecipazione è gratuita, ma l’iscrizione è obbligatoria. Per iscriversi inviare una mail a incontralavorodomestico@aclivarese.it oppure contattare direttamente gli sportelli incontra lavoro domestico Acli del territorio.

Calendario dei seminari:

ANGERA – martedì 10 gennaio, Sala del museo via Marconi Riconoscere le demenze ed affrontarle.

Dr. Franco Baranzini. Medico di medicina generale Specializzato in igiene e medicina preventiva e animatore di formazione scientifica

GALLARATE – venerdì 13 gennaio, via Agnelli n.33 L’ultimo passo senza sofferenza: cure palliative del malato terminale e accompagnamento al passaggio. Cristiano Castelnovo – Direttore RSA.

CASSANO MAGNAGO – venerdì 20 gennaio, via XXIV Maggio n.1. Decadimento cognitivo e terapie non farmacologiche. Damiano Pitzalis – Infermiere coordinatore esperto in geriatria

BUSTO ARSIZIO – venerdì 27 gennaio, via A. Pozzi n.7. L’alimentazione dell’anziano. Cecilia Brega. Tecnologo alimentare

TRADATE – venerdì 3 febbraio, Villa Truffini. Il diabete nell’anziano, nuove frontiere per garantire una nuova vita migliore. Dr. Donato Cariello – infermiere esperto in area critica e geriatria

SARONNO – venerdì 10 febbraio, vicolo Santa Marta n.7. Assistenza a domicilio al malato di Alzheimer e nell’anziano con decadimento cognitivo. Curare e supportare. Cristiano Castelnovo – Direttore RSA.

VARESE – venerdì 17 febbraio, via Speri Della Chiesa n.9. Non dimenticare chi si dimentica, il morbo di Alzheimer. Dottoressa Federica Chighine. Psicologa e Psicoterapeuta