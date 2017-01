Entrò in chiesa urlando frasi in arabo, il sindaco firma il TSO

varie ospedale di saronno

Entrò in chiesa urlando “Allahu Akbar” e poi venne portato in ospedale. Qui ha dato ancora in escandescenze nella giornata di domenica e il sindaco Alessandro Fagioli ha deciso di firmare un TSO (trattamento sanitario obbligatorio).

Il protagonista di tutta la vicenda è un uomo di origine marocchina, con problemi psichici, già noto alle forze dell’ordine per episodi analoghi. Giovedì scorso, l’uomo si è gettato nel Lura e poi è entrato nella chiesa di piazza Libertà, in pieno centro di Saronno, urlando frasi in arabo. I presenti, che stavano partecipando alla messa, sono fuggiti all’esterno della struttura. Sul posto erano intervenuti i carabinieri e i soccorsi del 118 che hanno portato l’uomo in ospedale in quanto si era anche sentito male.

Nella sua permanenza nella struttura sanitaria di piazzale Borella, l’uomo si è ancora reso protagonista di qualche episodio, facendo intervenire anche gli agenti della Polizia Locale. Il sindaco Alessandro Fagioli ha così deciso di firmare il Tso e l’uomo è stato ricoverato nel reparto di Psichiatria dove, in seguito a questo provvedimento, può essere tenuto anche contro la sua volontà.