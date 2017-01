Epifania con i Supereroi per sostenere l’Ospedale del Ponte

Varese - Principesse e supereroi all'Ospedale del Ponte

Il giorno della Befana dalle 16 alle 18, Supereroi e personaggi delle fiabe aspettano tutti i bambini al Centro commerciale all’Iper Belforte di Varese.

In programma animazione per i più piccoli e uno spettacolo organizzato per sostenere Il Ponte del Sorriso.

Ci saranno Rapunzel e Capitan America, ma anche Batman, Biancaneve e tanti altri personaggi amici di “Cuorieroi per bambini eroi”, l’associazione che porta sorrisi e allegria nei reparti di pediatria della provincia di Varese ma non solo.