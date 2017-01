Ernesto Masina presenta il libro “L’Oro fascista”

Tempo libero generica

Appuntamento con lo scrittore varesino Ernesto Masina, autore de “L’orto fascista”, Macchione Editore. L’evento è in programma mercoledì 25 gennaio, alle 21, alla Cooperativa di Biumo e Belforte, in sala Grassi, in viale Belforte 165. Interverranno l’autore e il Gruppo di lettura “Alberto Baldan”. L’ingresso sarà gratuito.