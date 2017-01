Eroina e hashish, spacciatore in manette

hashish cocaina eroina marijuana

Ricompare l’eroina in occasione dell’ennesimo arresto per droga effettuato dalla Volante del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio. Era da poco passato mezzogiorno dello scorso 30 dicembre quando una pattuglia, transitando in piazzale Crespi, ha deciso di controllare un uomo a bordo di una vettura.

L’individuo, un italiano di 51 anni residente in città, incensurato, ha subito manifestato un evidente nervosismo, che ha avuto l’effetto di indurre gli agenti a sottoporlo a un’approfondita perquisizione. Nel suo portafogli sono state effettivamente trovate dosi di eroina e hashish.

A questo punto la ricerca è stata estesa al domicilio dell’uomo, dove sono state recuperate altre dosi eroina e di hashish, oltre a bilancini elettronici per pesarle e a materiale per confezionarle.

Considerata la varietà delle droghe detenute, le modalità di presentazione e la presenza di materiale per il loro confezionamento, tutti elementi che fanno ritenere la sostanza stupefacente destinata allo spaccio, il cinquantunenne è stato arrestato d’intesa con il PM di turno.