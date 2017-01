Esami e visite gratuiti: la Quiete gioca l’ultima carta

la quiete varese clinica

Sono giorni delicatissimi per il futuro della clinica varesina La Quiete. Con uno sfratto pendente, i lavoratori giocano l’ultima carta: l’assemblea pubblica permanente per arrivare a metà mese, giorno in cui il Presidente lombardo Roberto Maroni ha assicurato di rinnovare la convenzione con il Servizio sanitario.

In attesa di conoscere le intenzioni e le reali capacità finanziarie della OSA ( la cooperativa del Lazio Operatori sanitari associati) che si è proposta di rilevare la struttura, medici, infermieri, tecnici e personale amministrativo hanno approntato un piano di attività continua che scatterà da domenica 8 gennaio alle ore 21.00.

Come spiega la Cgil in un comunicato: « La scrivente Organizzazione Sindacale e i lavoratori della Clinica La Quiete di Varese, nell’intento di salvaguardare il loro posto di lavoro, hanno proclamato, dal giorno 08/01/2017 alle ore 21:00, un’assemblea permanente, garantendo l’assistenza ai ricoveri e le prestazioni programmate.

Nel loro tempo libero, i lavoratori intendono offrire ai cittadini alcune prestazioni gratuite, aprendo la clinica alla cittadinanza, dimostrando, ancora una volta, la loro indiscussa professionalità e dedizione alla Struttura, fiduciosi che possano essere punti centrali per garantire la continuità della Clinica stessa.

Pertanto, i lavoratori della Clinica La Quiete si rendono disponibili, al di fuori del proprio orario lavorativo, all’erogazione gratuita delle seguenti prestazioni:

 Misurazione della pressione arteriosa –

lunedì 09/01/2017 dalle ore 11:00 alle ore 12:00 –

mercoledì 11/01/2017 dalle ore 17:00 alle ore 18:00

venerdì 13/01/2017 dalle ore 11:00 alle ore 12:00

 MOC donne over 55

lunedì 09/01/2017 – martedì 10/01/2017 – mercoledì 11/01/2017 – venerdì 13/01/2017 dalle ore 12:00 alle ore 13:00

 Screening audiometrico e spirometrico –

lunedì 09/01/2017 – martedì 10/01/2017 dalle ore 15:30 alle ore 18:00 –

giovedi 12/01/2017 dalle ore 16:30 alle ore 18:30

 TECAR Terapia antalgica (15 min) – martedì 10/01/2017 – giovedì 12/01/2017 dalle ore 10:30 alle ore 11:30 –

sabato 14/01/2017 dalle ore 11:30 alle ore 12:30

 Valutazione di idoneità al progetto GONDOLA (Parkinson e polineuropatie) – giovedì 12/01/2017 dalle ore 15:00 alle 17:00

 Valutazione posturale pediatrica (4/14 anni) – giovedì 12/01/2017 dalle ore 17:00 alle ore 19:00

Venerdì 13 gennaio, alle ore 21:00 presso la Clinica La Quiete, si terrà un incontro sul tema “Osteoporosi” aperto alla cittadinanza – max 50 posti – presieduto dal Direttore Sanitario Dott. Mario Francesco Cecchetti.

Tutte le prestazioni gratuite sono erogabili ESCLUSIVAMENTE previo appuntamento telefonico al numero 0332/806418 dalle ore 13:00 alle ore 14:00 nei giorni 3-4-9-10 gennaio 2017. Gli appuntamenti verranno fissati fino ad esaurimento disponibilità.

Per la partecipazione alla serata a tema “Osteoporosi”, le adesioni saranno raccolte, fino ad esaurimento posti, ESCLUSIVAMENTE previo appuntamento telefonico al numero 0332/806418 dalle ore 13:00 alle ore 14:00 fino a venerdi 13 gennaio 2017.