Escursione con le ciaspole al Poncione di Breno

Domenica 15 gennaio il CAI Luino ripropone una escursione con le ciaspole, o a piedi in assenza di neve, in Val Veddasca con meta il Poncione di Breno. L’itinerario è particolarmente interessante in quanto fa riscoprire un’area poco frequentata tra boschi di faggi e ampi panorami dai laghi prealpini Verbano e Ceresio sino alla catena delle Alpi.

Il percorso inizia dal rifugio Campiglio in località Pradecolo 1184m nel comune di Dumenza si segue prima la strada forestale per la località Alpone, poi si devia per percorrere la traccia all’interno di un bel bosco di faggi fino alla ex stazione dello skylift in Val Arasio. Si risale un tratto della vecchia pista di sci per poi proseguire per la Fontana dei Tamarindi e quindi in vetta al Poncione di Breno 1654m.

Itinerario di discesa dalla vetta: forcora d’Arasio1470m – monte Lema 1620m – Pradecolo rifugio Campiglio 1184m .

Tempo totale della gita ore 5,30 – Dislivello m 660 – Difficoltà WT2

Programma

Ore 8.20 ritrovo presso il posteggio ingresso piscina comunale di Luino in via Lugano e alle 8,30 partenza con mezzi propri per il rifugio Campigli

Attrezzatura: ciaspole, bastoncini, – (sonda e ARVA – facoltativi ma consigliati)

Pranzo al sacco

Documenti valido per l’espatrio

Escursione gratuita con condivisione spese auto

Assicurazione: ogni partecipante alla passeggiata è responsabile della propria incolumità e non è assicurato dall’organizzazione per infortuni individuali. I soci CAI in regola con il tesseramento godono della copertura assicurativa infortuni mentre i non soci non hanno nessuna copertura, pertanto, se lo richiedono, possono aderire ad una formula proposta dal CAI Nazionale al costo di € 7.- al giorno da effettuarsi il giovedì sera presso la sede sezionale, oppure procedere con assicurazioni private.

Informazioni e adesioni:

– CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail cailuino@cailuino.it

– Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail iatluino@provincia.va.it