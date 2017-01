Esplode l’asciugacapelli, donna ferita gravemente

Le fiamme in via Nazario Sauro

Il phon è esploso, le fiamme l’hanno investita in faccia poi il fumo ha fatto il resto. Un grave incidente domestico ha ridotto in fin di vita una donna di 38 anni, calabrese ma residente in Emilia Romagna, che si trovava a Caronno Varesino ospitata da alcuni conoscenti nella frazione Travaino. Il fatto è accaduto sabato in tarda serata.

Secondo quanto risulta ai carabinieri della compagnia di Saronno, la donna è uscita dalla doccia e ha attaccato l’asciugacapelli alla presa elettrica. In quel momento si è verificato lo scoppio: la fiammata ha ustionato la donna al volto e alle braccia. I danni maggiori tuttavia sono stati causati dal fumo. La ragazza ferita è infatti rimasta sul pavimento del bagno, tramortita e ha inalato molto fumo, tanto che dopo il ricovero all’ospedale di Varese è stata trasferita al centro grandi ustionati di Niguarda. Deve la vita ai proprietari della casa che hanno sentito il fumo e chiamato i soccorsi. La prognosi è riservata.