Europa addio, la Openjobmetis si congeda nel peggiore dei modi

Foto varie di pallacanestro

Una pessima partita per dire addio all’Europa. La Openjobmetis, stavolta marchiata Effe Effe, si congeda da ogni coppa perdendo partita e dignità a Oldenburg: 87-53 il finale per la squadra di Caja, mai in corsa per il successo.

SEGUE SERVIZIO COMPLETO

EWE OLDENBURG – EFFE EFFE VARESE 87-53 (21-12, 39-22; 64-47)

OLDENBURG: Massenat 11 (0-2, 3-5), Kramer 9 (4-6, 0-3), Paulding 4 (0-2, 1-2), De Zeeuw 7 (1-4, 1-2), Qvale 12 (4-5); Wimberg 3 (1-1, 0-1), Maedrich 4 (0-3, 1-3), Lockhart 2 (0-3 da 3), Mihajlovic 15 (2-3, 3-7), Freese 1 (0-1), Schwethelm 10 (2-4, 2-3). All. Drijencic.

VARESE: Maynor 3 (1-3, 0-1), Johnson 5 (1-6, 1-6), Eyenga 4 (2-8), Ferrero 4 (2-4), Anosike 4 (2-6); Avramovic 20 (4-4, 3-6), Pelle 4 (1-1), Bulleri, Cavaliero 9 (3-5 da 3), Kangur (0-1, 0-1). Ne: De Vita, Canavesi. All. Caja.

ARBITRI: Viator (Fra), Koziovskis (Lit), Perea (Spa).

NOTE. Da 2: O 14-31, V 13-33. Da 3: O 11-29, V 7-19. Tl: O 17-29, V 6-15. Rimbalzi: O 39 (10 off., De Zeeuw 7), V 36 (6 off., Anosike 9). Assist: O16 (Massenat 6), V 8 (Avramovic 3). Perse: O 10 (Mihailovic 3), V 21 (Anosike 4). Recuperate: O 9 (Lockhart 3), V 2 (Avramovic, Cavaliero 1). Usc. 5 falli: Pelle. F. tecnico: Cavaliero, Eyenga. Spett.: 2.005.