Expo Elettronica torna a MalpensaFiere il 21 e 22 gennaio

Il calendario 2017 di MalpensaFiere apre con Expo Elettronica, due giorni da non perdere per dare libero sfogo alla voglia di shopping tecnologico: il 21 e 22 gennaio 2017 la grande fiera dedicata all’elettronica professionale e di consumo. Si tratta di uno degli appuntamenti più importanti per la Lombardia, tre padiglioni dove trovare migliaia di articoli di informatica, telefonia, tablet, home theatre, accessori per console e videogiochi, audio car, navigatori, piccoli elettrodomestici, illuminazione, materiali di consumo per la casa, lo studio e il lavoro, ricambi, minuteria e prodotti per l’hobbistica e il fai da te.

Per due giorni MalpensaFiere si trasforma in un outletstore con sconti fino all’80% rispetto ai canali di distribuzione tradizionali. Fra gli articoli più richiesti i box multimediali per trasformare la tv in una postazione internet senza l’utilizzo del pc, consolle e accessori per videogames di ultima generazione, ma anche tablet, smartphone e phablet con i relativi gadget come smartwatch, caricabatteria a pannelli solari, cover che fungono da supporto e molto altro ancora. È comunque possibile trovare di tutto: componenti e pezzi di ricambio anche usati dell’era “analogica”, apparecchiature per i radioamatori, stampanti, schermi, nuovi ed usati, telefonini, piccoli elettrodomestici, software e videogiochi e gli indispensabili cd e dvd per chi si dedica alle masterizzazioni.

In più a Expo Elettronica trovano spazio una serie di ‘introvabili’ tra cui componenti, ricambi, minuteria per l’autocostruzione e la riparazione di device elettrici ed elettronici di qualche anno fa, l’ideale per soddisfare i desideri dell’assemblatore hobbista o professionale. I materiali usati trovano spazio nel Pad. 2, dove potrete trovare il mercatino dei radioamatori con trasmettitori, antenne, componenti e gloriose radio d’epoca a metà fra elettronica, bricolage e collezionismo.

Ma Expo Elettronica è anche Olimpiadi Robotiche, una sfida tra gli istituti scolastici tecnici superiori. Un sfida mossa dal divertimento e dal desiderio far mettere in gioco i ragazzi, in palio un Robot Printbot Evolution. Sono previste tre discipline:

Line-follower – il robot deve seguire un tracciato su una pista e vince il robot programmato meglio.

Sumo – due robot si cercano e si spingono sul campo di gara, come nel sumo reale vince quello che butta l’altro fuori dal campo.

Robot-calcio – gli Istituti si sfidano due contro due e attraverso app del telefono comandano i robot che si sfideranno su di un campo da calcio.

Hanno già aderito all’iniziativa gli Istituti ISIS C. Facchinetti di Castellanza (VA), ISISS L. Geymonat di Tradate (VA) e ISIS A. Ponti di Gallarate (VA)

Le sorprese di Expo Elettronica 2017 non sono finite! In fiera saranno infatti disponibili una decina di postazioni di VR – Realtà Virtuale portare da Tom’s Hardware in collaborazione con AK informatica che permetteranno ai visitatori di immergersi nel magico mondo della realtà virtuale.

Sfide tra appassionati di videogiochi al padiglione 3 con tante Gaming Station con le consolle più in voga del momento come PS4 e NINTENDO con gli ultimi giochi usciti sul mercato, un evento che darà la possibilità a più persone di giocare in contemporanea insieme stando fisicamente nella stessa area.

Sono attesi circa 150 espositori con una vastissima offerta di tecnologie elettroniche che da tempo divenute di uso quotidiano e si estendono in ogni settore della nostra vita, l’invito a visitare Expo Elettronica è perciò rivolto a esperti, neofiti, elettro-riparatori, radioamatori, appassionati del fai da te in cerca di buone occasioni e pezzi rari.