Fa il pieno coi soldi del comune, operaio nei guai

Un operaio comunale infedele ha fatto il pieno 19 volte e ha speso 1800 euro. E fin qui, nulla di strano. Il problema è che i soldi non erano suoi, bensì del comune di Luino per il quale l’uomo lavorava come operaio occasionale.

In sostanza aveva la disponibilità dei mezzi del municipio e soprattutto delle tessere per effettuare il rifornimento di carburante. L’uomo, K.C., 32 anni, finito davanti al gup di Varese per l’udienza preliminare e adesso é accusato di peculato, perché con quella tessera comunale invece di riempire il serbatoio del mezzo pubblico, faceva riempire quello della propria auto personale.

L’accusa dice che dal 14 agosto al 6 di ottobre del 2014 l’uomo ha sostanzialmente fatto quel che voleva usando i soldi dei cittadini. Riempiendosi il serbatoio anche con rifornimenti e scorte fino a 140 euro a botta.

Il comune di Luino alla fine dell’udienza, che ha subito in rinvio, si costituirà parte civile.