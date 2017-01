Falò e fuochi d’artificio per la sagra di Sant’Antonio

Arcobaleno che illumina il Faro di Besozzo

Appuntamento per domenica 22 gennaio a Besozzo dove si terrà la Sagra di Sant’Antonio. Una tradizione che si rinnova e che prevede una giornata di festa e di iniziative per tutto il paese e non solo.

Organizzata dagli amici di Sant’Antonio, contrada Portaccia e dalla Parrocchia Ss.Alessandro e Tiburzio, la giornata prenderà il via alle 11 con il ritrovo in località Portaccia e la benedizione degli animali. Alle 12 seguirà il pranzo con polenta, spezzatino di manzo o salsiccia e trippa (si consiglia di prenotare entro il 19 gennaio all’Alimentari Cattaneo).

Dalle 14 e 30 benedizione con le reliquie del Santo, lancio di palloncini e giochi di un altro tempo. Alle 21 spettacolo pirotecnico, fiaccolata e accensione del falò con la partecipazione della filarmonica di Besozzo.

In caso di maltempo lo spettacolo pirotecnico e l’accensione della fiaccolata verranno spostati al 23 gennaio.