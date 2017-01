Fedez e J-Ax a Varese, attese duemila persone

musica generica

Grande attesa per l’arrivo di Fedez e J-Ax a Varese. Domani pomeriggio, alle 15, i due rapper saranno al negozio di Galleria Manzoni, Varese Dischi per firmare autografi e sono attese circa duemila persone.

Per motivi di sicurezza infatti, Via Ugo Foscolo sarà chiusa dalle 12 e 30 e verranno messe delle transenne per gestire la folla.

Fedez e J-Ax tornano in città in occasione dell’uscita del loro album “Comunisti col Rolex” ma questa volta lo faranno insieme. Un avvenimento unico per i fan che nella stessa occasione potranno incontrare lo “Zio” e uno dei cantanti più popolari per il genere.

Come per gli altri eventi, il pass di accesso per incontrare gli artisti verrà consegnato a coloro che acquisteranno il disco al negozio Varese Dischi. L’album è disponibile in tre versioni: 2 LP 26.90, CD Deluxe + Flag 26.90, CD Standard 18.90. Info e prenotazioni 0332 241056 e varesedischi@gmail.com.