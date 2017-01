Festa di Santa Maria di Corte 2017, ecco il programma

L’associazione Santa Maria di Corte presenta il programma della Festa di Santa Maria di Corte 2017 e il tema del XXXV Palio Mombellese sarà “Emozioni in viaggio”. In occasione del 35° anniversario ci sarà la partecipazione straordinaria fuori concorso della frazione Ponte.

Mercoledì 1 Febbraio

Ore 21:00, Chiesa di S. Maria di Corte – Fiaccolata dalle singole frazioni con gli stendardi e S. Rosario. A seguire, estrazione dell’ordine di esibizione delle frazioni per il Palio.

Giovedì 2 Febbraio

Ore 16:00, Chiesa di S. Maria di Corte – S. Messa con benedizione delle candele e processione della candelora.

Venerdì 3 Febbraio

Ore 15:00, Chiesa Parrocchiale – Adorazione eucaristica e S. Messa di S. Biagio con benedizione della gola e dei pani.

Ore 20:45, Teatro Franciscum – Prima serata del XXXV Palio Mombellese.

Sabato 4 Febbraio

Ore 20:30, Teatro Franciscum – Serata finale del XXXV Palio Mombellese.

Domenica 5 Febbraio

Ore 10:00, Chiesa di S. Maria di Corte – Partenza della processione con gli stendardi e costumi delle frazioni del Palio.

Ore 10:30, Chiesa Parrocchiale – S. Messa con benedizione delle offerte e del Palio.

Ore 15:00, Chiesa di S. Maria di Corte – Momento di preghiera.

Ore 15:30, Cortile di S. Maria di Corte – Incanto dei canestri con vin-brulé e pregól (a cura del Gruppo Alpini di Laveno Mombello). A seguire, estrazione dei premi della Lotteria del Berin.

Biglietti per assistere al Palio Mombellese

Per la semifinale del venerdì sera: 8 euro (intero) e 7 euro (ridotto soci).

Per la finale del sabato sera: 10 euro (intero) e 9 euro (ridotto soci).

Possono essere acquistati fino a un massimo di 3 biglietti per persona per serata.

Prevendite presso l’Oratorio S.Arialdo di Mombello

Venerdì 27 Gennaio, dalle 20:30 alle 23:00 (solo i biglietti del venerdì).

Sabato 28 Gennaio, dalle 15:30 alle 18:30 (tutti i biglietti).

Domenica 29 Gennaio, dalle 15:30 alle 18:30 (tutti i biglietti).

Durante le prevendite non verranno distribuiti i numerini per regolare la fila, per evitare incomprensioni: l’organizzazione confida nel buon senso e nel rispetto delle persone.

Durante le due serate teatrali verrà predisposta presso l’Oratorio Sant’Arialdo una sala in collegamento video per la visione gratuita dello spettacolo.