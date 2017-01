Fiamme in un box, nessun ferito

Incendio in un box di Varano Borghi

Un garage è andato a fuoco nei pressi di un’abitazione di Varano Borghi nella mattinata di domenica 25 gennaio. È successo in via dei Tigli, vicino al confine con il vicino territorio del Comune di Ternate, intorno alle 11.

Galleria fotografica Incendio in un box di Varano Borghi 4 di 4

Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un box e per sicurezza sono stati chiamati i vigili del fuoco intervenuti sul posto con i mezzi di pronto intervento.

In breve l’area è stata messa in sicurezza e fortunatamente non è stato necessario l’intervento del personale dell’ambulanza giunta sul posto in supporto perché non ci sono stati feriti o intossicati. All’interno vi era anche posteggiato un veicolo oltre vario materiale.

Foto varie

Foto di Dino S.