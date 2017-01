Fiamme in un capannone industriale

Incendio capannone

Incendio nella tarda serata di domenica 15 gennaio a Caronno Pertusella.

Ad andare a fuoco il capannone industriale di una ditta in via Milano.

Per cause ancora in fase di accertamento un’attività industriale è stata interessata da un vasto incendio.

I vigili del fuoco intervenuti da varie sedi con una decina di automezzi e hanno avuto la meglio sulle fiamme solo dopo ore di lavoro.

Le prime squadre hanno fatto rientro nei distaccamenti tra le due e le tre di oggi, lunedì 16 gennaio.

Una squadra questa mattina alle 7.30 era ancora sul posto per verifiche.

La serata a cavallo tra domenica e lunedì è stata piuttosto intensa per i vigili del fuoco varesini che solo qualche ora prima hanno dovuto lavorare non poco per domare il vasto incendio scoppiato a Olginasio, frazione di Besozzo, in una cascina ristrutturata rimasta fortemente lesionata dalle fiamme.