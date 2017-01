Fiamme per una sigaretta di fianco alle poste

Vedano Olona - varie

Un po’ di trambusto, intorno alle 17.30, a Vedano Olona, per un limitato incendio in via Matteotti, vicino alle poste del paese.

L’incauto gesto di qualcuno – una sigaretta gettata in una grata - ha provocato un piccolo incendio, alimentato probabilmente da cartacce accumulatesi sul fondo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la pattuglia della Polizia Locale, che hanno rapidamente spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Nello stesso momento i vigili del fuoco di Varese sono stati impegnati anche in via per Bregazzana a Varese, per un incendio tetto partito da una canna fumaria (anche in questo caso risolto senza gravi conseguenze). Ma più che il fuoco, nella giornata di lunedì è stata l’acqua (o meglio: il ghiaccio) a impegnare le squadre dei pompieri: diversi gli interventi per idranti e tubi lesionati dalla formazione di ghiaccio, anche in alcune scuole (vedi ad esempio qui)