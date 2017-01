Ficarra e Picone tornano al cinema

musica generica

Ficarra e Picone dirigono ed interpretano L’ora legale, al cinema da giovedì 19 gennaio. A Pietrammare, un paese siciliano, è il momento dell’elezione del nuovo sindaco. Il candidato storico, nonché sindaco uscente, è Gaetano Patanè, molto popolare tra i concittadini. Il suo avversario è Pierpaolo Natoli, un cinquantenne di professione insegnante, sceso in politica per la prima volta e sostenuto da una lista civica. Salvo si affida a Patanè e ai suoi storici maneggi; Valentino invece preferisce concedere fiducia all’altro candidato, che fra l’altro è anche suo parente.

Sebbene da schieramenti opposti, entrambi puntano ad ottenere un «favore» molto importante per i loro affari: un gazebo che permetta di aumentare clientela e incassi del chiosco di bibite che gestiscono in paese.

Funne – le ragazze che sognavano il mare arriverà sul grande schermo il 19 gennaio. Il film, che è diventato anche un libro, racconta la storia di un gruppo di simpatiche ottantenni trentine, che nella loro vita non hanno mai visto il mare.

In occasione del ventennale del circolo cui sono iscritte, viene lanciata una raccolta fondi per organizzare il viaggio alle «ragazze». Per raccogliere l’ingente somma le arzille protagoniste sono disposte a tutto, dallo sfornare torte in quantità industriale al posare come modelle per un calendario…

Vin Diesel torna con uno dei suoi personaggi più noti in XXX – Il ritorno di Xander Cage, nelle sale italiane a partire dal prossimo 19 gennaio. Nel terzo capitolo della saga, Xander Cage (Vin Diesel), rientra dal suo esilio volontario e vene subito reclutato per affrontare il guerriero Alpha Xiang e la sua squadra, in una corsa contro il tempo per recuperare l’arma letale che porta il nome del celebre “Vaso di Pandora”. Insieme ai suoi nuovi alleati, Xander si troverà coinvolto in un complotto internazionale.